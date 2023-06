Alderweireld straks Rode Duivel? Philippe Albert geeft raad

Toby Alderweireld zorgde voor hét delirium door Antwerp naar de titel te trappen. Wordt hij nu ook Rode Duivel?

"Als de coach me nodig heeft en me zou bellen, dan zou ik misschien wel luisteren", aldus Toby Alderweireld zondag. Hij lijkt zo de deur op een kier te zetten voor een comeback.

"Ik heb altijd graag de kleuren van mijn land verdedigd. Ik wilde steevast tot het gaatje gaan voor de nationale ploeg."

Terugkeer?

En dus komt er misschien sneller dan verwacht een terugkeer. In maart belde Tedesco nog met Mega Toby, nu is hij er misschien bij tegen Oostenrijk en Estland.

"Als hij wil terugkeren, dan moet je hem meteen nemen", is het advies van Philippe Albert over de hele zaak. "We hebben nood aan hem achteraan."