Trésor, Boniface, Teuma: eindigde de echte Speler van het Jaar niet eens op het podium?

Assistenkoning Mike Trésor werd verkozen tot speler van het jaar. Maar had het niet ook anders kunnen lopen?

Hoe lang is het geheugen van een stemmer? Dat is natuurlijk altijd nog een moeilijk gegeven in het voetbal.

Maar hoewel Mike Trésor zeker een goede speler is en als assistenkoning de titel van speler van het jaar zeker mocht krijgen, had het ook anders kunnen lopen.

Alderweireld

Wat als de stemming had doorgelopen tot na de laatste speeldag? Was dan Toby Alderweireld niet plots de eindwinnaar geweest?

Hij zat nu al dichtbij de top-3 en was heel het seizoen van grote waarde voor The Great Old. En zijn ultieme doelpunt deed de rest.

Niet alleen speelde hij zelf een weergaloos seizoen, ondertussen maakte hij ook onder meer William Pacho naast zich een betere speler.

Die leverde zo tien miljoen euro op. Het hele seizoen van Mega Toby was ... mega. En als toonbeeld van stadsliefde en voorvechter in de strijd kon het zeker.