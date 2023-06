Zaakje voor een ploeg uit 1A? Beste speler uit Challenger Pro League reageert op de aandacht

Een weergaloos seizoen speelde Thierno Barry. Bij Beveren was hij goed voor 20 goals en 5 assists. Wat met de toekomst?

Thierno Barry pakte maandagavond de prijs voor beste speler in de Challenger Pro League. En dat levert ook aandacht op.

Zowel uit het buitenland als uit 1A zullen er zeker een aantal ploegen duidelijk geïnteresseerd in de spits. Wat denkt hij er zelf van?

© photonews

"Deze prijs is heel belangrijk voor mij. Ik kom van heel ver terug", aldus Barry zelf in een reactie bij Walfoot. "Ik wil de hele club Beveren bedanken. Het is een individuele prijs, maar ik wil hem opdragen aan het collectief."

Aandacht

"Natuurlijk is er aandacht en zo'n prijs winnen zal dat ook doen toenemen", beseft de 20-jarige spits van Beveren. "Maar ik lig nog onder contract tot 2025 bij Beveren."

"We zullen zien wat de toekomst brengt. Nu is het zaak om de batterijen op te laden en daarna zien we wel weer verder."