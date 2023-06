Leegloop bij Union SG? 'Bijna volledig elftal staat op de wip'

Union SG greep voor het tweede jaar op rij naast de landstitel. Het is uitkijken of de Brusselaars hun ploeg kunnen samenhouden.

Veel zal wellicht in de eerste plaats afhangen of trainer Karel Geraerts aan boord blijft bij Union SG. Als hij vertrekt, dan zouden er best wel wat spelers in zijn zog kunnen kiezen voor een nieuw avontuur.

Er ligt immers heel wat werk op de tafel. Zo zijn er de contracten van Senne Lynen, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Lucas Pirard en Guillaume François die in juni 2024 aflopen.

Als Union SG nog wat wil verdienen aan deze spelers dan moet dat deze zomer liefst van al gebeuren. Anders dreigt een scenario waarbij ze na volgend seizoen allemaal transfervrij kunnen vertrekken. Een transfer of een contractverlenging is in deze dossiers de enige oplossing.

Aan de andere kant zijn er ook spelers met een langer lopend contract die richting uitgang denken. Amani Lazare wil een volgende stap zetten. Victor Boniface is grof wild op de transfermarkt en zou wel eens de jackpot kunnen opleveren. Ook Siebe Van der Heyden mikt op een buitenlandse transfer. En dan heb je nog kapitein Teddy Teuma die een loonsverhoging wil of wellicht vertrekt.