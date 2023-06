Voorzitter KRC Genk laat nog maar eens zijn ongenoegen horen na niet gekregen strafschoppen

Het is uiteindelijk toch een zuur seizoen geworden voor KRC Genk. In de slotminuten van de play-offs verspeelde het alsnog de titel.

De eindrekening is frappant. KRC Genk en Union SG pakten een punt meer dan Royal Antwerp FC over de competitie en de play-offs gerekend, maar het is wel The Great Old die door het systeem van de nacompetitie de titel pakte.

Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk, blijft echter wel voorstander van de play-offs. “Deze slotdag onderstreepte de kracht van de formule van de play-offs. Voor een land als België is het de best mogelijke formule”, klinkt het heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

“Natuurlijk heeft het zijn voor- en nadelen en kunnen we het misschien nog beter organiseren. Maar een grote speler als Eleven is alleen maar bereid om zo zwaar te investeren in het Belgisch voetbal, als er dagen zoals zondag bijzitten. Ik ben blij voor hen dat hun investeringen op deze momenten renderen.”

Strafschoppen

Die spelregels lagen vast bij het begin van de competitie en vormen voor Croonen geen probleem. Met de scheidsrechters en de VAR heeft hij een groter probleem. Zeker nadat er in de slotmatch opnieuw twee discutabele strafschopfases waren. En telkens kregen de Limburgers geen penalty.

“Ik ben blij dat het ook verschillende media is opgevallen”, gaat Croonen verder. “Dat zij het eens zijn met ons dat je je bepaalde vragen kan stellen. Want het is heel moeilijk geworden om daarover als club op een beleefde manier je mening te formuleren.”

Volgens Croonen kan het allemaal veel beter. “De catchgreep op McKenzie werd op het WK gegarandeerd bestraft met een strafschop, om van de fout van Avila op Paintsil te zwijgen. Kijk, ik beweer niet we kampioen zouden zijn geworden, indien we wel een strafschop hadden gekregen. En aan het resultaat kan je niks meer veranderen. Maar ik hoop wel dat we de uitdaging aangaan om een open en eerlijk debat te voeren over de spelleiding en vooral de VAR.”