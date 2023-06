'Entourage van Dodi Lukebakio laat zich uit over interesse van Antwerp'

Dodi Lukebakio speelde zich ondanks het zwakke seizoen van Hertha Berlijn aardig in de kijker. Dat levert hem heel wat aanbiedingen op.

Hertha Berlijn wist het behoud in de Bundesliga niet af te dwingen. Voor Dodi Lukebakio is een degradatie naar de tweede klasse geen optie. Hij wil een stap vooruit zetten in zijn carrière en de nodige ploegen tonen interesse.

De interlandbreak van maart heeft Lukebakio nog meer in de kijker gezet. Tijdens de wintermercato waren PSV en Sevilla al opties, nu wordt Freiburg al een tijdje genoemd. Volgens Het Nieuwsblad is Inter Milan nu echter geïnteresseerd in de Rode Duivel.

Zij zouden al bij Hertha Berlijn geïnformeerd hebben naar de voorwaarden om Lukebakio naar de Serie A te halen. De Duitsers hopen meer dan tien miljoen euro te vangen. De piste van Royal Antwerp FC wordt bij de entourage van de speler formeel ontkend.

Lukebakio scoorde het voorbije seizoen 11 keer in de Bundesliga. Zijn contract bij Hertha Berlijn loopt nog tot eind volgend seizoen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 12 miljoen euro.