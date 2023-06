Onderweg naar Gent? Ex-speler Standard en Club Brugge laat zich uit over terugkeer naar Jupiler Pro League

In het verleden speelde hij bij Standard, Club Brugge en PSV. Nu wenkt een mogelijke terugkeer naar België.

Maxime Lestienne speelt momenteel de pannen van het dak in Singapore. De voorbije dertien wedstrijden was hij goed voor evenveel doelpunten en evenveel assists.

Waanzinnige cijfers dus, al beseft de speler zelf ook maar al te goed dat het niveau van Singapore lager is dan dat in pakweg België.

© photonews

Toch sluit hij een terugkeer zeker niet uit - onder meer KAA Gent werd in de wandelgangen al genoemd, net als een mogelijke terugkeer naar Standard.

Terugkeer?

"Stoppen? Ik ben nog te goed in vorm. Ik hoop nog mooie jaren te hebben. Als ik mijn huidige niveau bezie, dan ben ik misschien wel terug op mijn best. Mocht ik terugkeren naar België, dan heb ik daar weer mijn plaats", aldus Lestienne in Het Nieuwsblad.

“Mijn contract hier loopt over zes maanden af en mijn telefoon staat niet stil", is de speler duidelijk. Er kan verlengd worden in Singapore, maar er zijn veel andere ploegen geïnteresseerd. "Ik heb contacten met Belgische clubs ook. Waarom zou ik niet terugkeren naar Begië? We hebben daar onze familie, ons huis.”