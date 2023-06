Burgemeester Bart De Wever laat dan toch in zijn kaarten kijken in stadiondossier Antwerp

Het stadiondossier in Antwerpen is een hot topic. Er is een potentiële doorbraak door een interview met Tania Mintjens. Ook burgemeester Bart De Wever heeft zich geroerd in de zaak.

Tania Mintjens liet weten dat ze bereid zou zijn tot toegevingen met oog op de verdere verbouwingen van De Bosuil. Daarmee is er mogelijk eindelijk een doorbraak op komst. Het dossier zat de voorbije jaren muurvast en sterke man Paul Gheysens begon zich daaraan te ergeren. En dus moet er ook een oplossing komen, want anders zou hij een nieuw stadion overwegen. © photonews Bart De Wever wilde als stadsbestuur een bemiddelende rol spelen en is zelf geen betrokken partij. Toch heeft hij ook ondertussen in zijn kaarten laten kijken. "Gheysens is een krachtige persoonlijkheid. Ik heb hem goed gehoord en ik snap hem. Hij heeft in deze gelijk en hij is heel gefrustreerd", aldus De Wever in Gazet van Antwerpen. Voetbaltempel Zelf gaat het stadsbestuur voorlopig niet ingrijpen of overgaan tot onteigening - enkel als er geen enkele andere mogelijkheid is. Maar De Wever kijkt ook sowieso al verder. En dan is een échte grote voetbaltempel sowieso dé oplossing voor Antwerp: "Dat stadion moet er komen. Antwerpen heeft een voetbaltempel nodig."