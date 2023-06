Patrick Goots over wat Club Brugge anders had willen doen: "Mochten ze de klok kunnen terugdraaien..."

Club Brugge eindigde het seizoen op een voor hen troosteloze vierde plaats. Niet meespelen voor de titel is iets waar ze bij blauwzwart nooit aan gedacht hadden.

Club Brugge begon het seizoen met een indrukwekkende negen op negen in de Champions League, waardoor iedereen ook toen al zeker leek wie de nieuwe kampioen in de Jupiler Pro League zou worden. Al draaide dat eventjes anders uit.

“Vooral die 1-4-bekernederlaag tegen STVV kwam hard aan in Jan Breydel. Was het ontslag van Hoefkens dat daarop volgde de juiste beslissing? Mochten ze de klok kunnen terugdraaien, dan zouden ze het wellicht gewoon doen”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Nochtans had een groot deel van het publiek zich toen ook al een tijdje tegen Carl Hoefkens als trainer gekeerd. De supporters spaarden hun kritiek niet en riepen luidop achter een nieuwe trainer, maar ook dat bleek geen oplossing.

“Scott Parker maakte er een zootje van, Rik De Mil probeerde er in de play-offs nog tevergeefs wat van te maken. Het werd een seizoen om snel te vergeten voor Club Brugge”, besluit de analist.