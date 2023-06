De transferpolitiek van Gent gaat lekker in jacht op top-4: Standard en Club al afgetroefd voor nieuwkomers, ook strijd met Union en Genk

KAA Gent pakte afgelopen seizoen de vijfde plaats en een ticket voor de Conference League. En zo gaan ze voor de negende keer op rij Europa in. Naar volgend seizoen toe zal er wel versterking moeten komen. De eerste stappen zijn alvast gezet.

"Het probleem dit seizoen was dat we in alle linies te weinig spelers overhadden na een aantal blessures", aldus Hein Vanhaezebrouck een paar weken geleden bij een van de laatste wedstrijden in play-off 2.

Mede daardoor werd play-off 1 uiteindelijk ook misgelopen ten koste van Club Brugge, meer dan de vijfde plaats en opnieuw de Conference League zat er niet in. En dat moet volgend seizoen anders.

Versterkingen

Met oog op volgend seizoen wordt alvast gedacht aan heel wat versterking. Daarbij wordt vooral gekeken in de eigen competitie.

De voorbije weken werden heel wat namen genoemd die op de radar stonden bij de Buffalo's. Al is er daarvoor ook heel wat binnenlandse concurrentie.

© photonews

Ondertussen zijn de Buffalo's goed bezig. Ze hebben met Tsuyoshi Watanabe en Pieter Gerkens al twee van hun gedroomde profielen binnengehaald.

Watanabe is een centrale verdediger die overkwam van KV Kortrijk. Hij maakte veel indruk en miste geen minuut bij De Kerels. Ook Club Brugge wou hem, maar de Japanner koos voor de Ghelamco Arena.

Nog niet uitgeshopt

Gerkens van zijn kant koos Gent boven Standard. Met Keegan Jelacic kwam ook nog een 20-jarige spelmaker uit Australië naar de Arteveldestad.

Uitgeshopt is Gent zeker nog niet. Nog twee spelers uit de Belgische competitie staan nadrukkelijk op de verlanglijst.

Tatsuhiro Sakamoto

De linkerflankspeler van Oostende gaat niet degraderen met de kustboys. Hij kan naar Gent, maar ook Genk klopt aan - zij zullen mogelijk vervangers moeten zoeken voor Trésor en Paintsil.

Charles Vanhoutte

De speler van Cercle Brugge lijkt op een zijspoor te zitten bij De Vereniging, maar kan ook naar Westerlo en Union SG.