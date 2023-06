Yari Verschaeren getuigt over zware periode: "Zeker omdat ik goed bezig was"

Net toen hij en Anderlecht de goede flow te pakken leken te hebben, sloeg het noodlot toe. Een kruisbandletsel houdt Yari Verschaeren tot begin 2024 aan de kant. De middenvelder spreekt met Sporza over een zware periode in zijn carrière.

Anderlecht had net nog Villareal uitgeschakeld in de 1/8ste finales van de Conference League. De competitiewedstrijd later, een 0-2-overwinning op Leuven, slaat het noodlot toe. Yari Verschaeren komt slecht neer en scheurt daarbij de voorste kruisband van zijn linkerknie. Het verdict is hard: tot begin 2024 staat de middenvelder van paars-wit aan de kant.

"Die mededeling deed pijn", blikt Verschaeren nu terug. "Zeker omdat ik goed bezig was, het team draaide en er kwamen belangrijke afspraken aan. Op één moment valt alles weg."

De belangrijkste periode moest er toen nog aankomen: de (gefaalde) slotspurt richting de play-offs, kwartfinales van de Conference League en uiteraard ook het EK met de beloften. "Zo'n letsel komt nooit gelegen, maar nu was de timing wel heel slecht. Op korte termijn kwamen er heel wat belangrijke momenten aan voor mij. Zeker naar dat EK voor beloften heb je toch lang toegewerkt. Je kan niet anders dan het accepteren en de knop omdraaien."

Veel steun

Gelukkig krijgt de spelmaker veel steun in deze moeilijke periode in zijn carrière. Onder andere van spelers die al eens iets soortgelijks meemaakten. "Ik kreeg heel wat berichtjes van spelers die het al eens meemaakten en weten hoe zwaar het is. Tissoudali (van KAA Gent, red.), Rits (van Club Brugge, red.), Lynen (van Union, red.)... Zij staken me allemaal een hart onder de riem. Daar wil ik ze graag nog eens voor bedanken."

De revalidatie van Verschaeren loopt goed. "Ik zit op schema, maar wil tegelijk niks overhaasten. Liever een week of twee langer wachten dan met twijfels op het veld te staan. Ik wil voor honderd procent genezen zijn. En dat zal ook lukken, als ik me aan het plan hou."