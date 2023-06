Analist komt tot opvallende vaststelling door nieuwe job Carl Hoefkens

Ronny Deila verliet Standard om trainer te worden bij Club Brugge. De Rouches haalden met Carl Hoefkens dan weer de ex-trainer van blauwzwart binnen.

26 jaar was het geleden dat er nog eens een Vlaming in de eerste klasse aan het hoofd stond van een Waalse ploeg. Daarmee is hij de heel late Vlaamse opvolger van Jos Daerden bij Standard. Voor analist Philip Albert wordt het geen gemakkelijke opdracht voor Hoefkens om Deila op te volgen. Albert had ook verwacht dat de ex-trainer van Club Brugge naar het buitenland zou trekken. Een verrassing dus.

“Bij Standard staat Hoefkens voor een enorme taak”, klinkt het in La Meuse. “Wie vertrekt er? Wie komt er? Met welk budget? Krijgt hij inspraak in transfers? Het voordeel is dat zijn komst al geregeld is voor de trainingen hervat wordt, terwijl de transfermarkt nog maar net begonnen is. Hoefkens is een jonge, Belgische, ambitieuze coach: het soort keuze dat enorm aanspreekt... maar hij moet beseffen dat hij bij Standard nog meer onder druk zal komen te staan dan bij Brugge.”

Albert heeft er alvast hoop op dat het goed zal lopen. “Hij zal altijd herinnerd worden als de man die Brugge naar de laatste 16 van de Champions League bracht en in zekere zin was hij de winnaar toen hij werd ontslagen, want de situatie werd er niet beter op na zijn vertrek. Door de uitdaging bij Standard aan te gaan, toont hij zijn ambities en ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Een jonge Belgische coach is een goede zaak. Je moet het hem nageven, hij heeft wat nodig is om te slagen bij Standard.”