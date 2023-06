OFFICIEEL Robin Veldman heeft zijn nieuwe job beet

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Robin Veldman heeft een nieuwe job gevonden.

Robin Veldman, op overschot bij RSC Anderlecht, heeft een nieuwe job als trainer beet. Hij wordt de hoofdcoach van Queen’s Park, een Schotse tweedeklasser die dit seizoen net naast de promotie naar de hoogste klasse greep.

“Vanaf het eerste moment dat ik contact had met de club kreeg ik een warm gevoel”, vertelt Veldman op de officiële clubkanalen. “Zowel Queen's Park als ik zijn hongerig om goed te presteren. Vorig seizoen was de club dicht bij promotie, maar ons doel is om succes te behalen met aantrekkelijk, dominant voetbal. Dat is waar we voor gaan. De visie om jonge spelers op te stellen, in een aantrekkelijke speelstijl, spreekt mij enorm aan.”

Veldman's coaching team bij Queen's Park zal onder andere bestaan uit Paul Nuijten, die afgelopen november bij de club overkwam van Willem II.