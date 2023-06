Ruud Vormer spreekt duidelijke taal over toekomst van Eden Hazard

Zaterdagavond werd Eden Hazard in de bloemetjes gezet. Het is uitkijken of hij nog bij een ploeg aan de slag gaat.

Na het WK in Qatar nam Eden Hazard afscheid als Rode Duivel. Enkele weken geleden besloot hij in onderling overleg met Real Madrid dat zijn contract eind deze maand afloopt, in plaats van nog het voorziene jaar uit te doen. Ruud Vormer is drie jaar ouder dan Eden Hazard, maar denkt zelf nog niet aan stoppen. “Ik weet niet wat er bij hem speelt”, zegt Vormer aan Het Nieuwsblad. “Maar ik denk dat hij al aardig verdiend heeft. Als hij er geen zin meer in heeft, zou ik aanraden om er gewoon mee te kappen.” De keuze ligt volledig bij Hazard, oordeelt Vormer. Niemand moet hem zeggen wat hij moet doen. “Geniet van het leven, relax een beetje, man. En als hij wel nog lekker wil voetballen, moet hij dat doen. Zoals wij. Ik heb nog geen seconde aan stoppen gedacht. Er is geen dag dat wij met tegenzin naar Waregem gaan.”