Kompany legt uit waarom het niet meer boterde tussen hem en het bestuur van Anderlecht

Vincent Kompany is na één seizoen 'hot' in Engeland. De manager van Burnley werd al bij verschillende topploegen geciteerd, maar koos ervoor om de uitdaging bij The Clarets aan te gaan in de Premier League. Intussen wringt het ergens toch wat er gebeurde bij Anderlecht.

Kompany werd door Gary Neville, Manchester United-icoon, geïnterviewd voor het YouTube-kanaal 'The Overlap'. Daarin werden er 27 vragen gesteld aan de Burnley-manager. 27 was immers het rugnummer dat hij jaren droeg bij Manchester City. Eén van die vragen was: 'Wat is het ergste aan manager zijn?' Het antwoord daarop was een duidelijke verwijzing van wat er gebeurde bij Anderlecht. Daar vond het bestuur dat een derde plaats en verlies in de bekerfinale niet voldoende waren. Het afgelopen seizoen lijkt het bewijs te zijn dat Kompany wel degelijk overpresteerde met zijn paars-witte ploeg. Kompany houdt van de job als manager. "Het is de twee beste job ter wereld na speler zijn. Het benadert het nog het meest", glimlachte hij. "Maar het ergste aan de job? De subjectieve manier waarop er naar voetbal gekeken wordt. Terwijl dat heel objectief zou moeten gebeuren." "Kijk: in het begin van het seizoen heb je een tabel met hoeveel je hebt uitgegeven en een tabel met welke positie die je verwacht gezien die uitgaven. Als je minder presteert dan wat je hebt uitgegeven, dan moet je je vragen stellen." "Maar je kan niet in een situatie zitten waarin andere teams meer spenderen dan jij en je doet beter dan hen, maar er zijn nog steeds mensen die zeggen: 'Ik weet niet of je wel een goeie job gedaan hebt'. Da's niet correct." Een duidelijke vingerwijzing naar wat er gebeurde bij Anderlecht...