Analist ziet grote problemen binnen Rode Duivels na "leugens": "Hij was al niet de populairste"

De verklaringen van Domenico Tedesco en Thibaut Courtois staan haaks op elkaar. Dat betekent dus dat één van de twee liegt. En als je het objectief bekijkt, lijkt het er veel op dat Courtois de dingen aan het verdraaien is.

Courtois zegt dat hij een knieblessure had, maar Tedesco beweert dat hij kon spelen en de dokters bevestigen dat. Courtois zegt ook dat er na de match tegen Oostenrijk geen discussies waren met medemaats, maar dat wordt binnen de spelersgroep tegengesproken.

Peter Vandenbempt meent dat het de situatie enkel maar gecompliceerder maakt. "Is Courtois een kat in het nauw die rare sprongen maakt? Hij heeft wel gezien dat alle reacties bijna unisono negatief zijn", zegt hij bij Sporza.

"Het is duidelijk dat Courtois dat probeert recht te zetten met zijn kant van het verhaal, zijn waarheid. Hij vindt dat de kritiek er komt op basis van foute verklaringen van de bondscoach. Zonder al te veel omwegen beschuldigt hij de bondscoach van leugens."

Hoe moet Courtois nog gereïntegreerd worden? Dat is ook voor Vandenbempt een vraag. "Het is een publiek geheim dat Courtois niet de populairste speler is binnen de spelersgroep. Door deze manier van handelen en zijn uitspraken is die situatie niet verbeterd en zal de zin van Courtois om terug te keren misschien nog kleiner zijn."