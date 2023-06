Belgische zakenman weerlegt beschuldigingen en wil (mét bankgaranties) tientallen miljoenen in Beerschot pompen: "Het water staat hen aan de lippen, hé"

Johan Guillemyn deed de voorbije maanden pogingen om KV Mechelen, KV Kortrijk en vooral Beerschot VA te kopen. De Vlaamse zakenman wordt afgeschilderd als een crimineel, maar reageert zelf op de aantijgingen. "Ik zou niet met de media praten als ik gezocht zou worden, hé."

We schreven gisteren al dat KV Mechelen, KV Kortrijk en Beerschot VA de voorbije maanden benaderd werden door Johan Guillemyn. "Het klopt dat ik wil investeren in het Belgische voetbal. Bij KV Mechelen was ik net te laat, terwijl het bod van dertien miljoen euro niet genoeg was voor KV Kortrijk."

"Met Beerschot VA verliepen de gesprekken aanvankelijk goed", gaat Guillemyn verder in Het Laatste Nieuws. "Ik heb zelfs rechtstreeks onderhandeld met de Saoedische prins én ik heb een bod van achttien miljoen euro gedaan voor alle aandelen. Daar waren die Vlaamse pipo's (Frédéric Van den Steen en Francis Vrancken, nvdr.) niet blij mee."

Garanties?

Guillemyn zag zichzelf als dé redder van het Kiel. "Bij een akkoord zou ik binnen de 48 uur zeven miljoen euro aan schulden aflossen. Het water staat Beerschot aan de lippen, hé. En daarbovenop gingen we nog eens twintig miljoen euro in de club pompen. Mijn bank kon die bedragen garanderen, maar het was niet goed genoeg voor sommige mensen bij Beerschot."

Mijn bank kan de bedragen garanderen, maar het was niet goed genoeg voor Beerschot VA

Ook de Interpol-aantijgingen doet de investeerder af als larie en apekool. "Die lijst is malafide. Elk jaar krijg ik een bericht uit India dat ik 55.000 euro moet betalen om me te laten schrappen. Daar ga ik niet op in. Ik ben een succesvol zakenman en wil investeren in voetbal of wielrennen. Mijn bedoelingen zijn goed."