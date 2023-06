Monsterbedrag voor voormalige speler van Sporting Charleroi! Topploegen staan in de rij voor hem

Spelers die via de Jupiler Pro League groot worden blijven toch altijd een beetje van ons. Dit voormalig goudhaantje van Sporting Charleroi moet nu een monstersom opbrengen.

24 jaar is Victor Osimhen nog maar en de wereld ligt aan zijn voeten. Topscoorder en kampioen met Napoli het afgelopen seizoen en dit heeft ervoor gezorgd dat het bestuur van de Italianen een monsterbedrag op zijn hoofd hebben geplakt. Volgens de Italiaanse media wil het bestuur van Napoli minstens 180 miljoen vangen voor hun goudhaantje.

Napoli betaalde zelf in de zomer van 2020 nog 75 miljoen euro aan de Franse Lille voor de Nigeriaanse aanvaller. Ondanks het torenhoge bedrag staan er toch een aantal ploegen in de rij voor Osihmen. Zo zou Chelsea, PSG, Manchester United en Bayer München een bod voorbereiden op de aanvaller.

Eén seizoen in de Jupiler Pro League had Osimhen nodig om indruk te maken op de fans. In het seizoen 2018-2019 kwam de piepjonge Osimhen op uitleenbasis over van Wolfsburg naar Sporting Charleroi. Met 20 doelpunten uit 34 wedstrijden moesten de 'Carolo's' niet lang twijfelen om de optie tot aankoop van 3,5 miljoen euro te lichten. De zomer daaropvolgend konden ze hem dan ook direct doorverkopen voor 13 miljoen euro + een doorverkooppercentage.

Zo hebben Sporting Charleroi en Victor Osimhen zelf een gouden zaak gedaan.