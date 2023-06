Verbruggen doet monden opnieuw openvallen: "Kost nu weer miljoentje meer" en "Het ontbrekende element sinds van der Sar"

Vooral die save op Loïs Openda liet een grote indruk na bij Wesley Sonck. "Hij doet het heel slim door al stil te staan", analyseert hij voor Sporza. "Als spits kijk je op zo'n moment uit je ooghoek en zie je de doelman lopen. Dan weet je dat hij geen stap naar links of rechts kan zetten. Maar Verbruggen maakt zijn hoek kleiner en laat Openda kiezen. (lacht) Verbruggen kost nu weer een miljoentje meer."

Ook op Twitter is de straffe prestatie van de Anderlecht-doelman niet onopgemerkt gebleven. "Hét ontbrekende element sinds van der Sar", viel er onder meer te lezen.

Verbruggen staat voor een transfer naar het Engelse Brighton, dat 20 miljoen euro overmaakt aan Anderlecht. Of misschien wel 21 miljoen?

Forget this bum.. Diogo Costa or Bart Verbruggen are by far the better options

🇳🇱Netherlands 0-0 Belgium 🇧🇪



Standout Player: Bart Verbruggen



A game which flattered to deceive, mainly due to a lack of finishing in the final 3rd



This was in part due to Dutch stopper Verbruggen. Top save in a 1v1 against Openda



Can see why Burnley + Brighton are linked pic.twitter.com/8u4ImTmEPi