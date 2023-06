Genk troeft Antwerp, Club Brugge en Anderlecht af met miljoenentransfer

KRC Genk staat heel dicht bij een miljoenentransfer. Al was het al een tijdje duidelijk dat hij sowieso van ploeg zou gaan veranderen.

Zulte Waregem degradeerde naar de Challenger Pro League, maar wil meteen opnieuw de stap naar boven gaan maken. Dat kan het best gebeuren in het eerste seizoen.

Ruud Vormer, Jelle Vossen, Christian Brüls en Lukas Willen gaven ondertussen allemaal aan te willen en zullen blijven. Voor Alieu Fadera is dat een andere zaak. Hij wil weg en zal ook vertrekken.

Flink cashen

Club Brugge, Genk, Antwerp en Anderlecht toonden de voorbije weken al interesse in de 21-jarige Gambiaan. En er was ook interesse uit het buitenland, want onder meer het Burnley van Vincent Kompany toonde belangstelling.

Zijn marktwaarde ligt op drie miljoen euro, afgelopen seizoen scoorde hij negen keer en gaf hij ook negen assists. Met een contract tot juni 2025 is het een ideaal moment om flink op hem te cashen.

De kwieke dribbelkont lijkt nu echter te hebben gekozen voor KRC Genk, waar ze rekening houden met een vertrek van Mike Trésor. Mogelijk dat ook Paintsil er een miljoenentransfer zal maken.

Genk en Essevee deden in het verleden nog al zaakjes en ook bij de deal van Theo Bongonda liepen er heel wat miljoenen richting Gaverbeek. Al hield Genk daar enkele jaren later zelf minder aan over.

Groeicurve

Voor Fadera kan het mogelijk anders zijn, want aan hem is er momenteel nog wat meer 'werk'. En dus is ook de groeicurve groter.

Dat kan ervoor zorgen dat er op latere leeftijd flink gecasht kan worden voor de nu 21-jarige winger. Een deal is er overigens nog niet, maar Genk en Essevee zijn wel on speaking terms. Fadera zelf ziet een verlengd verblijf zeker zitten.

© photonews

Dit weekend speelt Essevee zijn eerste oefenwedstrijd tegen Racing Waregem. Een dagje later is er een open training voor de supporters.

Of zij Fadera nog zien opduiken? Dat zal dan nog moeten blijken. Mogelijk komt een en ander in een stroomversnelling de komende uren.