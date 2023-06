Jos Daerden onder de indruk van Carl Hoefkens: "Op die weg verder werken"

179 dagen. Zolang hield een Nederlandstalige coach het gedurende de voorbije 30 jaar gemiddeld uit bij Standard.

Het is aan Carl Hoefkens om die vloek te verbreken. Hij wist alvast de Luikse harten sneller te doen slaan door in het Frans zijn persconferentie te houden.

“Standard is altijd een club geweest met veel Vlaamse en vooral Limburgse supporters”, zegt Jos Daerden aan Het Belang van Limburg. “Veel meer dan Club Luik bijvoorbeeld. Waarom er dan zo weinig Vlaamse coaches hebben gewerkt? Timing en toeval. Meer moet je daar echt niet achter zoeken.”

Het Frans van Hoefkens, dat was een heel goede zet. “Door te benoemen dat zijn Frans verre van perfect is, dat ze er zelfs mee mogen lachen, maar dat hij er wel werk van zal maken. Door de supporters wordt zoiets enorm geapprecieerd.”

Daerden weet niet of Hoefkens het langer zal volhouden op Sclessin dan de andere Nederlandstalige coaches in de voorbije dertig jaar. “Moeilijk te zeggen. Het bestuur heeft hem een contract voor drie jaar gegeven. Daar spreekt vertrouwen uit. Anderzijds is Standard nog maar zijn tweede club als hoofdcoach.”

Het is uitkijken hoe Hoefkens zich verder zal ontwikkelen. “Maar op zijn voorstelling vond ik hem alvast een goeie eerste indruk maken. Op die weg moet hij verder werken. Zichzelf blijven en de druk afhouden met goede resultaten. Dan komt het wel goed.”