Wissel van de macht? Van der Elst laat zich uit over Club Brugge, Standard en Anderlecht

De top-3 in de competitie dit seizoen: Antwerp, Genk en Union SG. Zijn de tijden van de klassieke topclubs definitief voorbij?

RSC Anderlecht, Standard en Club Brugge eindigden alle drie niet in de top-3 afgelopen seizoen. Rest de vraag of zij snel terug zullen komen aan de top.

Franky Van der Elst heeft er een wisselende mening over. Club Brugge lijkt volgens hem sneller terug te zullen keren dan de twee andere teams.

Grote stap

“Van Club Brugge verwacht ik wel dat ze volgend seizoen weer meedoen. Maar Anderlecht en Standard, daarvan denk ik niet dat ze zich dan al mengen in het titeldebat", aldus The Fox in Het Nieuwsblad.

"De stap die ze moeten zetten is te groot. Anderlecht was elfde, voor Standard was zesde gezien de omstandigheden al goed. Play-off 1 en Europees voetbal, daar moeten zij op mikken."