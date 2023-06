📷 Ontroerend afscheid van Cedric Roussel tijdens oefenwedstrijd

Zaterdag kwam het droevige nieuws binnen dat CĆ©dric Roussel niet meer onder ons is. De voormalige topschutter van de Jupiler Pro League werd amper 45 jaar. EĆ©n van zijn voormalige clubs zorgde voor een emotioneel afscheid.

Zondagmiddag stond de oefenpartij tussen Mons en Sporting Charleroi op het programma. Roussel speelde in twee periodes voor Mons en werd topschutter in de Jupiler Pro League in 2003. Daardoor is hij voor eeuwig in de harten van de supporters gekropen.

Deze namen dan ook op een mooie manier afscheid van hun voormalige topschutter. De bijnaam van Mons is 'De Draken' en de boodschap van de fans was dan ook duidelijk. 'Een draak sterft nooit!' Hij zal dus altijd één van hen blijven.

Voor de wedstrijd droegen de spelers van Mons een shirt met dezelfde tekst en werd er één minuut een hartverwarmend applaus gegeven. De wedstrijd zelf, die werd dan weer gewonnen door Sporting Charleroi met het kleinste verschil. Mitchy Ntelo was de doelpuntenmaker van dienst.