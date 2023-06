Voormalige verdediger van Beerschot en PSG moet op zoek naar een nieuwe club

Als er nog een club een 29-jarige verdediger zoekt met bakken ervaring. Dan kan je deze ex-speler van Cercle Brugge, Lierse, Beerschot en PSG gratis oppikken.

Pierre Bourdin had een contract tot medio 2024 bij Virton, maar er zat een clausule in dit contract. Omwille van de degradatie wordt zijn contract namelijk ontbonden en zo moet de 29-jarige verdediger op zoek naar een nieuwe club.

De Franse verdediger kwam in de jeugd uit voor PSG, maar geraakte niet verder dan de B-ploeg van de Franse topclub. In de zomer van 2014 begon zijn avontuur in België en dit bij Cercle Brugge. Nadien volgde Lierse en Beerschot. Bij Beerschot degradeerde hij en zag zijn contract niet verlengd worden.

Vorige winter pikte Virton hem op, maar daar kon hij de degradatie niet afwenden. Nu is de ervaren verdediger op zoek naar een nieuwe club. Met 246 wedstrijden in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League heeft hij al heel wat watertjes doorzwommen.