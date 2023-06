Mark van Bommel laat zich uit over drie hete transferijzers: "Zou dat eigenlijk niet mogen zeggen, maar ..."

Kampioen én bekerwinnaar Royal Antwerp is opnieuw begonnen aan de trainingen met oog op de nieuwe jaargang. Mark Van Bommel heeft zich uitgelaten over heel wat hete hangijzers.

Over zijn eigen toekomst was hij HIER al duidelijk, maar Mark van Bommel sprak ook over een aantal transferdossiers. Het kan een interessante zomer worden op de Bosuil.

Zo zijn er de dossiers van Mandela Keita en Calvin Stengs. Beiden werden afgelopen seizoen gehuurd door The Great Old en zouden langer bij Antwerp kunnen en willen blijven.

© photonews

"Ik wil ze allebei wel, de club ook. Maar alle partijen zullen er samen uit moeten komen. Wat mij betreft zo snel mogelijk", aldus Van Bommel op een persconferentie na de eerste training.

Vermeeren

En ondertussen zijn er ook vele ploegen die aan de mouw trekken van Arthur Vermeeren. "Ik snap die interesse", aldus de Nederlandse coach.

"Ik zou hem als grote club ook proberen halen, al mag ik dat eigenlijk niet zeggen. Ik hoop dat hij nog een topjaar speelt bij ons en dan zal het heel lastig worden om hem te halen."