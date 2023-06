Twintig miljoen? 'Anderlecht casht op Verbruggen, maar moet meteen miljoenen doorstorten aan NAC'

RSC Anderlecht en Brighton & Hove Albion hebben inmiddels een akkoord bereikt over de transfer van Bart Verbruggen. De Engelsen storten twintig miljoen euro op de bankrekening van paars-wit. Al mag de Brusselse boekhouding een deel ervan meteen doorstorten.

Ook NAC Breda passeert langs de kassa. RSC Anderlecht betaalde in 2020 amper 300.000 euro voor de 20-jarige Nederlander. Het Laatste Nieuws weet dat NAC anno 2023 recht heeft op tien procent van de transfersom.

Met andere woorden: Anderlecht moet een slordige twee miljoen euro doorstorten naar Breda. Het lijkt een héél klein bedrag op de transfersom, maar voor Jesper Fredberg is elke eurocent tegenwoordig van goudwaarde.

Officiële bekendmaking

Het akkoord is er, maar voor de officiële bekendmaking is het wachten tot na de medische proeven. Al worden er geen verrassingen meer verwacht. Naar verwachting zal Verbruggen vrijdag met een shirt van The Seagulls poseren.