Verdedigende versterking voor Kustboys, OHL-product komt transfervrij over: "Speler die ik al lang volg"

Na een dramatisch seizoen moet KV Oostende dringend op zoek naar verdedigende versterkingen. Een linksback is prioriteit voor 'De Kustboys', en die hebben ze nu ook gevonden.

Want Brent Laes komt transfervrij over van reeksgenoot Lierse Kempenzonen. Het 23-jarige jeugdproduct van OHL tekent een contract van 3 seizoenen in de Diaz Arena.

Laes is een bijzonder fysieke linksback, die zowel verdedigend als aanvallend uit de voeten kan. "Brent is als linksachter positioneel defensief sterk maar heeft ook het loopvermogen om offensief de achterlijn te halen", staat er te lezen op de clubwebsite.

"Zijn fysieke testen die hij vandaag aflegde, waren dan ook indrukwekkend. Die fysieke capaciteiten koppelt hij aan inzet en werklust, twee punten die we hoog in het vaandel dragen bij de spelersrecrutering."

Sportief directeur Nils Vanneste is in zijn nopjes met de transfer van de jonge speler. "Hij is een speler die ik al lang volg – écht waar (knipoogt) – en ik ben dan ook heel blij dat hij onze ploeg komt versterken. Bonus is ook dat Brent al 2,5 jaar ervaring heeft in de Challenger Pro League. Hij weet wat te verwachten van deze reeks en wij weten wat we aan hem zullen hebben."