Anderlecht kan nog op veel geld rekenen indien deal met voormalig jeugdproduct doorgaat

Vanuit de Premier League en ook andere competities is er heel veel interesse in Jérémy Doku. Het voormalige toptalent van Anderlecht kon in een paar maanden tijd iedereen overtuigen na zijn blessure. Goed nieuws voor Anderlecht en Jesper Fredberg.

Volgens de sportkatern van L'Equipe is Rennes nu bereid om Doku te verkopen, maar niet zomaar. De razendsnelle winger moet minstens 50 miljoen euro opleveren. Aangezien Anderlecht bij zijn verkoop ook een doorverkooppercentage van maar liefst 10 procent bedong, kan het hen dus 5 miljoen euro of meer opleveren straks. Weeral geld dat heel welkom zou zijn in de sportieve heropbouw van de club. Intussen is duidelijk dat Jesper Fredberg wel over een deftige portefeuille beschikt, maar een aantal extra miljoenen zal hij niet weigeren. Al wil Anderlecht nu ook wel een spaarpotje aanleggen.