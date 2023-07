Voorbereiding: Meteen prijs bij Antwerp! Great Old speelt gelijk in eerste oefenmatch dankzij goal van aanwinst

Antwerp heeft in zijn eerste oefenmatch van het seizoen 1-1 gelijkgespeeld tegen Lierse SK. De goal van The Great Old werd gescoord door kersverse aanwinst George Ilenikhena.

Antwerp-Lierse 1-1 Er kwamen 23 Antwerpenaren in actie in het oefenduel. "In de eerste helft had RAFC voortdurend balbezit, maar de bezoekers stonden goed georganiseerd. Daardoor bleef het aantal kansen beperkt. Halfweg de eerste helft kopte Arbnor Muja voorlangs, na een gemeten voorzet van Jelle Bataille." "Tien minuten voor de rust vuurde Vincent Janssen een pegel op doel af, doelman Teunckens kon het schot nog net over de dwarslat duwen", luidt het matchverslag. In de tweede helft waren er wat meer kansen, maar Udoh miste. Net daarna zette Mbuyi-Mbayo zich door en werd foutief afgestopt. Penalty en de 16-jarige Ilenikhena zette zich achter de bal. Acht minuten voor tijd kreeg ook Lierse een strafschop en zette die om. Meteen ook de eindstand. Opstellingen RAFC – eerste helft: J. Butez – J. Bataille – T. Alderweireld (c) – Z. Van Den Bosch – G. Avila – A. Yusuf – C. Scott – J. Ondrejka – A. Muja – G. Kerk – V. Janssen RAFC – tweede helft: O. De Wolf (c) – M. Davis – K. Delaporte – N. Wyns – L. Krasniqi (87’ G. Degallaix) – N. Courtens – A. Verstraeten – M. Horemans – V. Udoh – G. Mbuyi-Mbayo – G. Ilenikhena