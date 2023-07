Belgische verdediger kiest voor het grote geld in de Verenigde Arabische Emiraten

Met al die spelers die kiezen voor het grote geld in Saoedi-Arabië vergeet je soms dat er ook in andere golfstaten als voetballer veel geld te verdienen is. Dat is deze Belgische verdediger alvast van plan.

Dino Arslanagic (30) maakte naam in België in het shirt van Standard, Antwerp en KAA Gent. In de Jupiler Pro League speelde hij 102 wedstrijden voor Standard, maar ook 83 voor Antwerp, 22 voor KAA Gent en 18 voor Excel Moeskroen. In 2021 tekende de verdediger bij het Turkse Göztepe. In twee seizoenen speelde hij 66 wedstrijden (4 doelpunten), maar Arslanagic heeft Turkije net transfervrij verlaten. Er was even sprake dat hij bij Sporting Charleroi zou tekenen, maar het wordt een andere bestemming. Het is in de Verenigde Arabische Emiraten dat Arslanagic zijn carrière gaat verderzetten. Hij tekent voor één seizoen bij het pas gepromoveerde Hatta Club.