Jeugdig talent voor Zulte Waregem waaronder zoon van ex-prof van Antwerp en Essevee

Na de degradatie verandert Zulte Waregem van schouder. Zo krijgen maar liefst vier jeugdspelers een profcontract bij de West-Vlamingen. Eén naam zal alvast een belletje doen rinkelen bij de fans van Zulte Waregem en Antwerp.

Zulte Waregem maakte bekend dat vier jeugdspelers een profcontract tekenen bij hen. Dit zijn flankspeler Arthur Harinck (18), centrale verdediger Andres Labie (19) en doelman Arnaud Dobbels (18). De volgende naam in het lijstje zal bij velen nog wel een belletje doen rinkelen. Dit is namelijk de 17-jarige Thibaud Sergeant.

Dit is namelijk de zoon van ex-Zulte Waregem speler Tony Sergeant en die ook een verleden heeft bij landskampioen Antwerp. Sergeant speelde 82 wedstrijden voor Essevee waarin hij 22 keer tot scoren kwam en 5 assists gaf. Hij behoorde tot de legendarische ploeg die in 2006 de Croky Cup kon binnenhalen.

Zulte Waregem heeft ook de 24-jarige Abdoluie Dampha op proef. De Gambiaan die centraal op het middenveld uit de voeten kan speelde voor een aantal clubs uit de lagere divisies in Italië. De vorige twee seizoen was hij actief in België bij Strombeek-Bever en Belisia.