📷 Vetlesen is dé nieuwe aanwinst van Club Brugge en... plots duikt kinderfoto in Anderlecht-shirt op

Club Brugge maakte eerder vandaag de komst van Hugo Vetlesen officieel. Voor de 23-jarige middenvelder wordt het een eerste avontuur buiten Noorwegen. En in zijn thuisland supporterde hij voor... RSC Anderlecht.

Hugo Vetlesen had namelijk een kinderfoto in het shirt van RSC Anderlecht op zijn Instagram staan. De aanwinst van Club Brugge verwijderde de foto inmiddels, maar enkele opmerkzame internetgebruikers hadden het reeds opgemerkt.

Desalniettemin wordt Vetlesen gezien als een absolute aanwinst voor blauw-zwart. Hij is de man die op termijn Hans Vanaken zal moeten opvolgen. De sterkte van Vetlesen: zijn scorend vermogen.

Zeven miljoen euro

Club Brugge betaalt zeven miljoen euro om de éénvoudig Noors international weg te halen bij FK Bodo/Glimt. Daarvoor was Vetlesen in eigen land aan de slag bij Stabaek IF.