De reden voor de ruzie tussen Mintjens en Gheysens? "Voor Tribune 1 zal hij al 51 miljoen ontvangen"

Waarom kunnen Tania Mintjens en Paul Gheysens niet als redelijke mensen aan tafel zitten en tot een akkoord komen in het belang van Antwerp? Peter Goris, chef sport van GvA, kent het reilen en zeilen van de club als geen ander en weet de reden.

Tania Mintjens wil een controle-orgaan zodat Paul Gheysens niet eender wat met Tribune 2 kan doen en er zichzelf door kan verrijken. "Ze vertrouwen mekaar niet", legt Goris uit bij Sporza. "Dat wantrouwen is gebaseerd op hoe bijvoorbeeld Tribune 1 is gebouwd. Dat is in 2017, 2018 aan het licht gekomen. Paul Gheysens is Sinterklaas niet. Die schenkt die tribunes niet aan Antwerp, die bouwt die aan een bepaalde prijs."

Gheysens bouwde de tribune 1 en dat kostte tussen de 20 en 30 miljoen euro. Antwerp betaalt per jaar 3,5 miljoen euro lease over 15 jaar tijd. "Als je heel de berekening maakt - er is ook een groter bedrag in het begin betaald - zal Gheysens tegen 2031 51 miljoen euro hebben ontvangen voor die tribune. Achteraf is Tribune 4 ook gebouwd, het is niet duidelijk met welke constructie."



"En de grondeigenaar denkt dan: "Misschien ben je te veel geld aan het verdienen op dat stadion.""