Anderlecht mag zich niet vergissen: opvolger Verbruggen moet schot in de roos zijn

Bart Verbruggen verlaat Anderlecht voor een avontuur in de Premier League. En dus is het alles hens aan dek bij paars-wit, want een opvolger zoeken wordt niet makkelijk.

Bart Verbruggen is eenv an de grotere talenten in de Pro League als het gaat over doelmannen. De voorbije zes maanden maakte hij heel veel indruk bij paars-wit in doel.

En ook bij Oranje en onlangs nog op het EK U21 in Georgië. Maar ook vooral bij Anderlecht in de competitie én in de Conference League.

Dure vogel

Het zorgde ervoor dat de Nederlanders de duurste doelman ooit in de Jupiler Pro League is geworden. En dat ondanks een desastreus seizoen voor de rest van Anderlecht.

Voor Jesper Fredberg en Brian Riemer is de boodschap heel duidelijk geworden: een nieuwe doelman is nu een prioriteit. De huidige goalies voldoen namelijk simpelweg niet.

Er zal snel een nieuwe nummer 1 moeten gekozen worden. Hendrik Van Crombrugge zal normaliter sowieso niet de vaste doelman meer worden bij paars-wit. Intrinsiek mag hij zelfs vertrekken - opvallend: begin dit seizoen was hij nog kapitein.

Colin Coosemans van zijn kant lijkt meer en meer een ideale nummer twee te gaan worden, maar de ex-speler van Club Brugge als nummer 1 uitspelen lijkt niet meer aan de orde. Met Debast en Vertonghen staat er een topverdediging, maar een heel betrouwbare doelman is en blijft ook belangrijk.

Het vertouwen geven aan Rik Vercauteren of Timon Vanhoutte - de mannen van de beloften van Anderlecht - is ook niet makkelijk.

Toekomst onzeker?

Temeer de twee eigenlijk nog niet klaar lijken voor het hoge niveau dat werd gespeeld. Op dit moment lijkt het dus vooral uitkijken naar iemand anders te zijn.

Wie het ook gaat worden, bij Anderlecht willen ze doorpakken. En dan moet iedereen min of meer aan hetzelfde zeel trekken. Of dat gaat gebeuren?