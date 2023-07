Gheysens onder vuur voor oorlog met Mintjens: "Supporters zijn alleen belangrijk wanneer het hem uitkomt"

Het stadiondossier van Antwerp verdeelt supporters van Antwerp. Heeft Paul Gheysens nog wel het beste voor met de club?

Het stadiondossier van Antwerp en de problemen met Tribune 2 laaiden de afgelopen dagen weer hoog op. Na een periode waarin er toenadering werd gezocht, werd de confrontatie tussen enerzijds Antwerp en Gheysens en anderzijds Tania Mintjens weer opgezocht.

Ook bij ACT as ONE, de supportersvereniging die in 2014 werd opgericht, is er verdeeldheid. De organisatie streeft nog altijd naar een vertegenwoordiger in het bestuur, wat ook een eis is van Tania Mintjens.

Gheysens gebruikt supporters als drukkingsmiddel

Voorzitter Sven Molenaar spreekt door de verdeeldheid binnen de vereniging uit eigen naam bij Het Nieuwsblad. Hij vindt het jammer dat de supporters van Antwerp nu als speelbal worden gebruikt in de hele zaak.

Paul Gheysens gebruikt de supporters volgens Molenaar om aan te klagen dat ze door de gesloten Tribune 2 niet naar het stadion kunnen komen. "Maar de voorbije jaren heeft hij niet naar de fans omgekeken." Pas enkele maanden geleden is er een overleg geweest met de vertegenwoordigers van de supporters.

"Supporters zijn alleen belangrijk wanneer het Gheysens uitkomt, wanneer hij ze als hefboom kan gebruiken om een plan door te drukken", stelt Molenaar nog. Maar hij beseft ook dat zonder het geld van Gheysens de club niet zou staan waar ze nu staat. Maar een verhuis uit de Bosuil ziet hij ook niet meteen gebeuren.