Raakt Noa Lang nog weg bij Club Brugge? Topkandidaat stelt hem voorlopig teleur

Vertrekt Noa Lang bij Club Brugge? De Nederlander wil wel, maar op dit moment kan PSV hem niet betalen.

Noa Lang (24) wil na zo'n drie jaar bij Club Brugge vertrekken uit België. De Nederlander had gehoopt op een transfer naar een topcompetitie, maar dat lijkt er niet echt in te zitten. Of toch niet voor een groot bedrag.

Lang meldde zich deze week weer bij Club Brugge. Maar hij wil wel degelijk vertrekken bij Club, dat bevestigde hij in juni. "Eerlijk is eerlijk, voor mij is het de hoogste tijd om weg te gaan in België", zei hij bij de NOS.

Te duur voor PSV

Lang sloot onder meer ook een terugkeer naar Nederland uit, waarbij onder meer PSV genoemd werd. Maar Lang zou momenteel te duur zijn voor PSV, het Eindhovens Dagblad stelt dat er "een dubbelcijferig aantal miljoenen" zou moeten betaald worden.

PSV tastte onlangs nog diep in de buidel voor de Amerikaan Ricardo Pepi van Augsburg. Het betaalde voor de spits zo'n 10 miljoen euro. Maar PSV zou nog een linksbuiten willen aantrekken en Lang zou daarbij de prioriteit zijn.

"Als Lang zelf aangeeft dat hij daar weg wil, kan het niettemin snel gaan. Naar verwachting heeft hij meer opties dan PSV", schrijft het Eindhovens Dagblad nog.