Transfersoap ten einde? 'Anderlecht heeft eindelijk beet, Riemer maakt al meteen plannen'

Komt er een einde aan de transfersoap rond Kasper Dolberg en Anderlecht? Het lijkt er alleszins op.

Al weken wordt de Deense spits Kasper Dolberg (25) gelinkt aan Anderlecht. Maar het was wachten tot de transfer van doelman Bart Verbruggen in kannen en kruiken was voor er definitief een akkoord kon worden gevonden. En ook het vertrek van Kristoffer Olsson naar Midtjylland bracht nog wat geld op.

Volgens Het Nieuwsblad zou er nu toch een akkoord zijn tussen de twee clubs, dat zou bekend gemaakt zijn tijdens de voorstelling van de nieuwe coach van Nice, de Italiaan Francesco Farioli. Anderlecht zou zo'n 5 miljoen euro plus bonussen betalen aan Nice.

Dolberg zou dinsdag zijn medische testen afleggen bij Anderlecht en deze week nog aansluiten bij de kern. Coach Brian Riemer wil Dolberg volgende week ook al meenemen naar een trainingsstage in Oostenrijk.