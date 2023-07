Vanheusden kreeg telefoontje van Tedesco, maar heeft nu heel wat anders aan zijn hoofd: "Wat wil een mens nog meer?"

Zinho Vanheusden is opnieuw thuis, op huurbasis. Ondanks een telefoontje met Domenico Tedesco zal de nationale ploeg niet het eerste zijn wat in zijn gedachten opkomt. Wel weer fit worden en presteren voor Standard, zijn oude liefde.

Het is bekend dat de 23-jarige Limburger zijn deel van het blessureleed al meer dan gekend heeft. Wanneer hij terugkeerde uit blessure in het laatste deel van vorig seizoen, was het vurig hopen dat hij deze keer wél eens fit kon blijven.

"In het resterende halfjaar bij AZ leek Zinho terug te knokken en speelde hij een paar matchen", vertelt vader Johan in Het Laatste Nieuws. Er volgde zelfs een telefoontje van Domenico Tedesco. "Op een gegeven moment kwam er overbelasting. Zinho moest eigenlijk rusten, maar toen viel Dekker na een halfuur uit en moest hij invallen."

Enige optie

Vanheusden liep een spierscheur op en vanaf dat moment was zijn seizoen eigenlijk voorbij. Nu zit de centrale verdediger weer bij de Rouches. "In de ogen van Zinho was Standard de enige optie." De gesprekken met Carl Hoefkens zijn positief verlopen en Vanheusden heeft al voor een eerste keer meegetraind. "Wat wil een mens nog meer?"