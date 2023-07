Analist maakt Noa Lang helemaal af: "Mag je wel de Eredivisie in met een enkelband?"

Noa Lang zit dichtbij een overstap van Club Brugge naar PSV Eindhoven. Al zijn er ook mensen die daar wat van denken.

Noa Lang trekt meer dan waarschijnlijk naar PSV Eindhoven. Al is niet elke analist daar meteen van in de wolken.

Özcan Akyol was bijzonder kritisch in de Oranjezomer: "Ik weet niet of je in de Eredivisie mag spelen met een enkelbandje."

"Dat zal bij de reclassering moeten worden uitgezocht. Het is een milde tbs-patiënt (iemand die ter beschikking wordt gesteld van het gerecht). Heb je wel eens een interview met hem gezien?"

TBS

"Het is niet een jongen waarvan je denkt dat hij een speech zal houden. Hij probeert vaak te praten dat kan hij gewoon niet."

Kan Peter Bosz hem temmen? "Dat hebben ze allemaal al gezegd dat ze hem gingen temmen", pikte Sander de Kramer in.