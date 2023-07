'JPL-team zet ferme stap richting aantrekken van absoluut goudhaantje'

Het nieuwste goudhaantje dat we te zien gaan krijgen in de Jupiler Pro League? Dat moet Alan Minda worden.

Alan Minda is een 20-jarige Ecuadoriaan, die momenteel het mooie weer maakt in eigen land. Daar speelt hij bij Independiente del Valle.

Die club kennen we nog goed, want ook onder meer Preciado, Caicedo en Pacho hebben een verleden bij die club. Minda is er al sinds 2021 een A-kernspeler en aast nu op een nieuw avontuur.

Minda zelf wil graag een nieuw avontuur aangaan, liefst in het buitenland. Cercle en Independiente del Valle zijn on speaking terms. Mogelijk dat de deal dus snel rond raakt.

2 miljoen euro?

Dit seizoen maakte hij al 210 speelminuten in acht wedstrijden. De linksvoetige speler wil aan meer spelen toekomen en rekent daartoe mogelijk op De Vereniging.

Met de deal zou volgens transferexperten zo'n twee miljoen euro gemoeid zijn. Cercle haalt andermaal hard uit, nadat het eerder al Delanghe en De Wilde opnam in de A-kern.