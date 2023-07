Dit is de aanvaller waar Fredberg mee ging praten en die onderweg is om de derde inkomende transfer van Anderlecht te worden

Jesper Fredberg heeft een versnelling hoger geschakeld. Na de transfers van Kasper Dolberg en Louis Patris is er nog extra aanvallende versterking onderweg. Zoals we deze week al lieten vallen, moet dat Sergi Canos worden.

De 26-jarige Spanjaard is eigendom van Brentford, waar hij nog één jaar contract heeft, maar overbodig is geworden. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Olympiakos en scoorde daar 4 keer en gaf 2 assists in 8 matchen.

De deal zou deze week snel rondkomen en hij sluit waarschijnlijk morgen of overmorgen aan bij de ploeg op stage. Hoe het in elkaar zit, moet nog uitgewerkt worden. Canos is 9 miljoen waard, maar is eind dit seizoen transfervrij. Of het om een huur of een definitieve aankoop zal gaan, weten we op dit moment nog niet.

De kans is dus groot dat Francis Amuzu vertrekt. De winger had al aangegeven bij zijn contractverlenging dat hij deze zomer een transfer wou, maar voorlopig is de belangstelling niet al te groot. Of toch niet voor de prijs die Anderlecht ervan verwacht.