Transferoorlog op komst? 'RSC Anderlecht, Club Brugge en Union SG gelinkt aan dezelfde spits'

Heel wat Belgische clubs zijn nog op zoek naar aanvallende versterking. Daarbij zouden ze andermaal in elkaars vaarwater kunnen komen.

RSC Anderlecht wist zich ondertussen te versterken met Kasper Dolberg, maar een buitenkansje laten ze ook nooit schieten. Paars-wit werd als eerste gelinkt aan Damian Pizarro.

De 18-jarige Chileense aanvaller Damian Pizarro speelt in eigen land bij Colo Colo. Een scout van Anderlecht heeft de speler al aan het werk gezien en vond hem wel een goede keuze.

Hij speelde al 13 wedstrijden voor de club uit Chili en zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten. Maar er zijn veel kapers op de kust.

Kapers

Uit het buitenland roerden Wolverhampton en Udinese zich al, maar er zijn ook pistes uit de Jupiler Pro League. Dit weekend kwamen die naar buiten.

Eerst werd Club Brugge genoemd als grote kandidaat, een dag later klonk het in de Chileense media dat Union SG concreet is. Wie het zal gaan halen in de strijd om de handtekening van Pizarro zal de komende weken blijken.