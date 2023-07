Eén jong Anderlecht-talent in het bijzonder vastberaden indruk te maken op Brian Riemer en stap naar A-ploeg te zetten

Als jonge Anderlecht-talenten voor een positieve impuls kunnen zorgen, kan Brian Riemer daar enkel blij mee zijn. Middenvelder Tristan Degreef (18) komt hiervoor misschien wel in aanmerking.

Tristan Degreef is samen met leeftijdsgenoot Luca Monticelli en de nog jongere Ismaël Baouf mee met de eerste ploeg op stage in Oostenrijk. Degreef beleefde vorig seizoen zijn eerste minuten in het profvoetbal in acht wedstrijden voor de RSCA Futures. De 18-jarige speler hoopt dan ook volledig door te stromen naar de A-kern.

Kansen grijpen

"Het is een eer om de kans te hebben om met de eerste ploeg op stage te gaan. De spelers en trainer kennen me al een beetje van vorig seizoen bij de Futures. Ik moet mijn kansen grijpen, me tonen in de voorbereiding en de trainer overtuigen", zegt de jongeman in de clubmedia.

Wellicht zal Degreef ook dit seizoen aan de bak komen in de Challenger Pro League, bij een club die erom bekend staat om jonge spelers te lanceren. Het is een speler die we in de toekomst misschien ook wel in de Jupiler Pro League op het veld zullen zien.