Kevin De Bruyne en Manchester City zijn niet de enigen: ook deze Belg zorgde voor unieke triple

Manchester City, Kevin De Bruyne en Erling Haaland. Dat kennen we allemaal wel. Maar er is ook nog een heel ander verhaal te vertellen dit seizoen.

Wat denk je van het verhaal van Michel Iannacone namelijk? Hij beleeft de ultieme droom in Egypte als doelmannentrainer bij Al-Ahly.

En ook hij heeft - net als Kevin De Bruyne en Manchester City - zijn triple beet dit seizoen. Eentje waarover veel minder gesproken wordt dan over die in Europa.

43e titel

De titel, de Beker in eigen land én de Champions League winnen in hetzelfde seizoen is er nochtans niet te veel mensen gegund. En dat heeft Michel Iannacone wel degelijk ook op zijn palmares.

Afgelopen weekend werd de titel gevierd in Egypte, met dank aan de zege van Pyramids tegen Ceramica Cleopatre. Meteen ook de 43e titel al voor Al-Ahly - niemand komt nog maar in de buurt.

Een maand ervoor had Al-Ahly ook al de Champions League in Afrika gewonnen tegen Wydad Casablanca. Daar is Sven Vandenbroeck actief, nog zo'n Belg in Afrika. En ook meteen de 11e keer dat ze de eindprijs pakten.

De derde ook in vier seizoenen voor Michel Iannacone ook, die erg gerespecteerd is binnen de club die we toch wel het Real Madrid van Afrika mogen noemen op basis van alle gepakte prijzen. In 2019 pas kwam hij er René Weiler vervoegen na een avontuur bij Tubeke.

Ex-Charleroi

We kennen de doelmannentrainer vooral omwille van zijn werk bij Charleroi, waar hij van 2009 tot 2019 werkte. Eerder was hij ook nog actief bij Bergen (2003-2009).

Bovendien pakte Al-Ahly eigenlijk een quadruple, want ook de Supercup werd dit seizoen gewonnen. Al die prijzen, daarvoor mag wel wat erkenning zijn.