OFFICIEEL: Charleroi bevestigt vertrekt van man die jarenlang smaakmaker was

De Iraanse middenvelder Ali Gholizadeh stapt van Charleroi over naar het Poolse Lech Poznan, dat laten de Carolo's zelf weten. De 27-jarige Gholizadeh speelde vijf seizoenen voor Charleroi.

In 143 wedstrijden kwam de flankaanvaller tot 23 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen speelde hij van februari tot juni op huurbasis voor het Turkse Kasimpasa.



"Met zijn prestaties, zijn goeie humeur en zijn werkethiek heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten in de kleedkamer van de Karolo's, net zoals bij het personeel", stelt de club. Gholizadeh speelde al 30 keer voor de Iraanse nationale ploeg (zes goals) en was een basisspeler op het WK in Qatar.