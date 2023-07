Teddy Teuma vervangen een helse opdracht, maar voorlopig gaat Blessin voor opvallende optie uit eigen rangen

Het vertrek van Teddy Teuma zal wellicht het grootste verlies zijn voor de ploeg die nu door Blessin gecoacht wordt. Kan de Duitser in eigen rangen een oplossing vinden die Union beter maakt?

Dat is alvast de taak waar de Duitse coach momenteel mee opgezadeld zit, in afwachting van de komst van een nieuwe centrale middenvelder. In elk geval kan de waarde die Teuma had voor Union niet onderschat worden. De Franse Maltees was één van de beste en meest consistente voetballers op onze velden.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft Union al oefenmatchen afgewerkt tegen Nijlen (0-9-winst) en Monaco (1-1). Daarbij viel op dat Loïc Lapoussin al zijn speelminuten doorbracht als nummer 10 op het veld. Bovendien droeg Lapoussin ook het rugnummer 10.

Een teken dat Blessin hem vaker in die rol wil uitspelen? Daar moet nog het verdere verloop van de voorbereiding en de transfers afgewacht worden, want ten slotte heeft Lapoussin toch ook zijn inbreng van op de linkerflank. In elk geval is het een - al dan niet tijdelijk - opvallend gegeven.