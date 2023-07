Léoni, Hautekiet, Vermant, Oyen: deze jonge Belgen staan ​​te popelen om te ontploffen in de Jupiler Pro League

De Belgische competitie schiet over zo'n twee weken weer uit de startblokken. En het is daarbij uitkijken naar de vele talentvolle jonge die weer op onze velden te zien zullen zijn.

De Cuyper, Debast, Spileers, Vermeeren, Duranville, Fofana, Wasinski, Van Den Keybus, Nsingi, Boukamir. Het is maar een greep uit het aantal jonge spelers die vorig seizoen op de Belgische velden te zien was.



Ook Luca Oyen had daartussen moeten staan, maar hij stond bijna het hele seizoen aan de kant met een kruisbandblessure. Maar nu hij weer fit is, kan hij komend seizoen wel helemaal ontbolsteren in Limburg. Ook voor Théo Leoni worden het belangrijke maanden bij Anderlecht.

Bij Standard kunnen centrale verdedigers Lucas Noubi (18) en Ibe Hautekiet (21) profiteren van het vertrek van anciens Noë Dussenne en wellicht ook Kostas Laifis. Met Carl Hoefkens ziet Hautekiet ook een oude bekende van bij Club Brugge terug.

Westerlo zag De Cuyper vertrekken, maar Van den Keybus bleef. De Kemphanen blijven verder inzetten op jonge spelers en haalden met Arthur Piedfort (18) weg bij PSV en ook Tuur Rommens (20) bij Jong Genk, waar hij aanvoerder was.

Ook Union ging shoppen bij PSV en haalde verdediger Fedde Leysen (20) daar weg bij de beloften. Hij kan profiteren van een mogelijk vertrek van Siebe Van der Heyden en Ismaël Kandouss.

Nils De Wilde (20) verliet dan weer de RSCA Futures en probeert bij Cercle Brugge zijn kans te gaan. Hij moet op het middenveld dan weer het vertrek van kapitein Charles Vanhoutte naar Union helpen opvangen.



Ook bij Club Brugge heel wat jonkies. Romeo Vermant (19), Kyriani Sabbe (18) en Chemsdine Talbi (18) kregen eind vorig jaar hun kans in de play-offs. Benieuwd of zij nieuwe coach Ronny Deila ook kunnen overtuigen van hun kwaliteiten.

Bij promovendus RWDM kunnen Théo Gécé (22) en Zakaria El Ouahdi (21 jaar) zich laten zien. Bij KV Mechelen is de in België geboren Rafik Belghali (21) om naar uit te kijken. Hij werd opgeleid bij Zulte Waregem en kwam de laatste jaren uit bij Lommel.