Na Lukaku richt Saoedische Al-Hilal zijn pijlen nu op ander Anderlecht-icoon

De transferhonger van de Saoedische clubs valt niet te stillen. Nu duidelijk wordt dat Romelu Lukaku geen zin heeft om naar Al-Hilal te verhuizen, ondanks dat hij daar een fortuin kan verdienen, richten ze hun pijlen op een andere ex-aanvaller van Anderlecht.

Al-Hilal is bij Fulham immers gaan aankloppen om Aleksandar Mitrovic er weg te plukken. De Servische veelscorer speelde tussen 2013 en 2015 bij Anderlecht, werd er in zijn eerste seizoen kampioen en scoorde er 44 keer in 90 wedstrijden.

Bij Fulham heeft hij er intussen 111 achter zijn naam staan. Al-Hilal zou volgens Fabrizio Romano een bod van 30 miljoen euro hebben ingediend, maar Fulham is niet van plan dat te aanvaarden.

De transferexpert weet wel dat ze niet van plan zijn om zomaar op te geven. De 28-jarige Mitrovic scoorde ook in de Premier League 14 keer en wordt gezien als één van de gevaarlijkste spitsen in de box.