'Fredberg geeft niet op: Anderlecht gaat opnieuw aandringen in drie verschillende pistes'

Anderlecht zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en heeft al twee aanwinsten kunnen binnenhalen. Enkele dossiers slepen aan, maar paars-wit blijft wel gaan.

In diverse dossiers is het een langdurige soap geworden. Wat te denken over de zaak van Santiago Hezze bijvoorbeeld?

De club van de Argentijnse middenvelder, CA Huracan, blijft maar dwars liggen over alle details in het dossier. Gaande van transferprijs tot bonussen en doorverkooppercentage.

Jesper Fredberg had van Hezze zijn prioriteit gemaakt en blijft nog steeds op die piste mikken. Al kijken ze volgens diverse bronnen ondertussen ook nog steeds naar Justin Lonwijk van Dinamo Kiev.

Spits

En ook als het gaat over mogelijke versterking voorin blijven ze bij Anderlecht ook nog rondspeuren. Zo zou ook het dossier van Luis Vazquez volgens Sacha Tavolieri opnieuw nadrukkelijker worden onderzocht.

Hij zou het alternatief voor Kasper Dolberg voorin moeten gaan worden. Dan zou Stassin helemaal overbodig worden voor de A-kern. Dat zouden ze bij Westerlo misschien ook graag horen.