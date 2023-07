Westerlo volop bezig met contractverlengingen, maar Kemphanen willen ook nog eens toeslaan op transfermarkt: "Moeilijk om met bepaalde clubs te concurreren, maar we wagen onze kans"

Westerlo wil doorgaan op zijn elan van vorig seizoen. In dat opzicht rekent het op contractverlengingen van enkele sterkhouders, maar de Kemphanen willen ook nog eens toeslaan op de transfermarkt.

Westerlo kon Maxim De Cuyper niet verleiden met een definitief contract in 't Kuipje, maar ander Brugs jeugdproduct Thomas Van den Keybus wel. "Het eerste doel was om vast te houden aan onze organisatie. In dat opzicht zijn de contractverlengingen van Neustädter, Fixelles en Van den Keybus een belangrijke stap geweest. Zij hebben vorig jaar mee voor het succes van Westerlo gezorgd. Op links zal het niet eenvoudig zijn om de schoenen van De Cuyper te vullen", klinkt het bij vicevoorzitter Cetinkaya voor Het Nieuwsblad.

Daarnaast is Westerlo druk bezig met contractverlengingen van twee absolute sterkhouders. “Reynolds heeft heel veel aanbiedingen, maar hij wil absoluut in Westerlo blijven. Hij heeft het gevoel dat zijn werk hier nog niet af is en dat hij zichzelf hier nog verder kan ontwikkelen."

Ook met Nacer Chadli wordt gesproken. “We houden contact. Hij voelde zich hier goed en wil graag blijven. En wij hopen dat hij voor Westerlo kiest. Zowel op als naast het veld is hij een belangrijke speler voor ons geweest. Denk maar aan de ontwikkeling van jonge spelers. Door met zo’n ervaren jongens te trainen, leren ze elke dag bij."

Turkse connectie

De vicevoorzitter geeft toe dat er ook nog wat moet worden bijgehaald. “Een aanvaller is één van de belangrijkste posities om in te vullen. Op het einde van vorig seizoen zaten we daar door blessures zelfs bijna zonder spelers. Daarnaast willen we nog twee flankspelers en misschien nog een verdediger. En ook de rechtsachter moeten we nog invullen.”

Westerlo heeft haar oog laten vallen op Emin Bayram (20), een centrale verdediger en sterkhouder bij Galatasaray. De Turkse connectie die Westerlo heeft met voorzitter Oktay Ercan, zou daarin een bepalende factor kunnen zijn. “Het is moeilijk om met bepaalde clubs te concurreren, maar we wagen onze kans. Onze voorzitter Oktay Ercan heeft goede relaties met Galatasaray en we hopen met hen een deal op te zetten zoals we met Club Brugge hebben gedaan voor Maxim De Cuyper.”